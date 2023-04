Tournoi de Roller Hockey : Twentysix Inline Cup Senior 50 avenue Colonel Arnaud Beltrame, 10 juin 2023, Valence.

16 équipes internationales s’affronteront sur 3 terrains dans deux catégories : Compèt’ et Guinguette, pour tenter de remporter le trophée..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-11 . .

50 avenue Colonel Arnaud Beltrame Halle Chaban Delmas

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



16 international teams will compete on 3 fields in two categories: Compèt’ and Guinguette, to try to win the trophy.

16 equipos internacionales competirán en 3 campos en dos categorías: Compèt’ y Guinguette, para intentar hacerse con el trofeo.

16 internationale Teams werden auf drei Spielfeldern in zwei Kategorien – Compèt’ und Guinguette – gegeneinander antreten und um die Trophäe kämpfen.

Mise à jour le 2023-04-12 par Valence Romans Tourisme