Le cause toujours : 26ème Valence scénario : cadavre exquis géant 8 rue Gaston Rey, 7 juin 2023, Valence.

Dans le cadre du 26ème festival international des scénarises e compositeur-rice-s, venez imaginer le scénario d’un film à partir d’éléments tirés au sort..

2023-06-07 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-07 20:30:00. .

8 rue Gaston Rey Le Cause toujours

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



As part of the 26th International Festival of Screenwriters and Composers, come and imagine the script of a film from elements drawn at random.

En el marco del 26º Festival Internacional de Guionistas y Compositores, venga a imaginar el guión de una película a partir de elementos extraídos al azar.

Im Rahmen des 26. internationalen Festivals der Drehbuchautoren und Komponisten können Sie sich anhand von zufällig ausgewählten Elementen das Drehbuch eines Films ausdenken.

Mise à jour le 2023-04-19 par Valence Romans Tourisme