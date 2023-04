Le cause toujours : Quizz europe « La Suède en questions » 8 rue Gaston Rey, 6 juin 2023, Valence.

Avec la maison de l’europe Drôme Ardèche. C’est la Fête nationale de la Suède, venez tester vos connaissances et découvrir des anecdotes sur ce pays ! Seul-e ou en équipe, c’est ouvert à tous-tes !.

2023-06-06 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-06 20:30:00. .

8 rue Gaston Rey Le Cause toujours

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



With the House of Europe Drôme Ardèche. It’s the national day of Sweden, come and test your knowledge and discover anecdotes about this country! Alone or in teams, it’s open to all!

Con la Maison de l’Europe Drôme Ardèche. Es el puente de Suecia, ¡venga a poner a prueba sus conocimientos y a descubrir anécdotas sobre este país! Solo o en equipo, ¡está abierto a todos!

Mit dem Maison de l’europe Drôme Ardèche. Es ist der schwedische Nationalfeiertag. Testen Sie Ihr Wissen und entdecken Sie Anekdoten über dieses Land! Ob allein oder im Team, jeder kann mitmachen!

