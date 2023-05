Animation « L’extravagant Tourne Chatouille » – Rendez-vous aux Jardins 4 Place des Ormeaux, 4 juin 2023, Valence.

Cette animation permet à petits et grands de se transformer en oiseau. Equipés d’une coiffe fabriquée sur place et sur mesure, les participants embarquent à tour de rôle dans une machine fantastique qui les hissera jusqu’aux nuages..

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 . .

4 Place des Ormeaux Musée de Valence

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



This animation allows young and old to transform themselves into birds. Equipped with a custom-made headdress, participants take turns to board a fantastic machine that will lift them to the clouds.

Esta animación permite a pequeños y mayores transformarse en pájaros. Equipados con un tocado a medida, los participantes se suben por turnos a una fantástica máquina que los elevará hasta las nubes.

Bei dieser Animation können sich Groß und Klein in einen Vogel verwandeln. Mit einer vor Ort angefertigten, maßgeschneiderten Kopfbedeckung steigen die Teilnehmer abwechselnd in eine fantastische Maschine, die sie bis in die Wolken hievt.

Mise à jour le 2023-05-10 par Valence Romans Tourisme