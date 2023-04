Le Cause toujours : Les Causeries : Habitat partagé : et si on passait à l’action ? 8 rue Gaston Rey Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Le Cause toujours : Les Causeries : Habitat partagé : et si on passait à l’action ? 8 rue Gaston Rey, 31 mai 2023, Valence. Avec Célia. Vous souhaitez créer ou rejoindre un habitat participatif ? Temps de rencontre et d’échange en petits groupes sur les envies et questions qui vous habitent !.

2023-05-31 à 19:00:00 ; fin : 2023-05-31 20:45:00. .

With Celia. Do you want to create or join a participatory habitat? A time of meeting and exchange in small groups on your desires and questions! Con Célia. ¿Quieres crear o unirte a un hábitat participativo? ¡Un tiempo para reunirse e intercambiar ideas en pequeños grupos sobre sus deseos y preguntas! Zusammen mit Célia. Möchten Sie eine partizipative Wohnform gründen oder sich ihr anschließen? Zeit für ein Treffen und Austausch in kleinen Gruppen über die Wünsche und Fragen, die Sie bewegen!

