Le Cause toujours : Les Causeries : Cause immigration avec l’ASTI de Valence 8 rue Gaston Rey, 24 mai 2023, Valence.

A l’heure où l’immigration est érigée en bouc émissaire, comment entrer en résistance ? comment créer les réseaux d’aide d’employeur-es, d’accueillante-es ?.

2023-05-24 à 18:30:00 ; fin : 2023-05-24 . .

8 rue Gaston Rey Le Cause toujours

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



At a time when immigration is set up as a scapegoat, how can we enter into resistance? How can we create networks of help for employers and hostesses?

En un momento en que la inmigración se está convirtiendo en chivo expiatorio, ¿cómo podemos entrar en resistencia? ¿Cómo podemos crear redes de empresarios y azafatas?

Wie kann man in einer Zeit, in der die Einwanderung zum Sündenbock gemacht wird, in den Widerstand gehen? Wie kann man Hilfsnetzwerke von Arbeitgebern und Gastgebern aufbauen?

Mise à jour le 2023-04-17 par Valence Romans Tourisme