Visite « écoutez-voir » sur le thème de « L’Univers sans l’Homme » – Mercredis en famille 4 Place des Ormeaux, 24 mai 2023, Valence.

Accompagnés d’une médiatrice et d’une bibliothécaire, les enfants alternent découverte d’œuvres et lecture d’albums pour une approche originale de l’exposition L’Univers sans l’Homme..

2023-05-24 à 14:30:00 ; fin : 2023-06-21 . EUR.

4 Place des Ormeaux Musée de Valence

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Accompanied by a mediator and a librarian, the children alternate discovering works and reading albums for an original approach to the exhibition The Universe without Man.

Acompañados por un mediador y un bibliotecario, los niños alternan el descubrimiento de obras y la lectura de álbumes para un original acercamiento a la exposición El Universo sin el Hombre.

In Begleitung einer Mediatorin und einer Bibliothekarin entdecken die Kinder abwechselnd Kunstwerke und lesen Alben, um einen originellen Zugang zur Ausstellung Das Universum ohne den Menschen zu erhalten.

Mise à jour le 2023-05-10 par Valence Romans Tourisme