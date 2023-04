Le cause toujours : Docu Pint of science 8 rue Gaston Rey, 23 mai 2023, Valence.

Saviez-vous que les micro-organismes sont essentiels pour l’équilibre des écosystèmes, et même de notre corps ? Venez découvrir comment les chercheur-se-s les étudient ! Discutons, découvrons et expérimentons !.

2023-05-23 à 18:30:00 ; fin : 2023-05-23 20:30:00. .

8 rue Gaston Rey Le Cause toujours

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Did you know that microorganisms are essential for the balance of ecosystems, and even our bodies? Come and discover how researchers study them! Let’s discuss, discover and experiment!

¿Sabías que los microorganismos son esenciales para el equilibrio de los ecosistemas, e incluso de nuestro cuerpo? ¡Ven y descubre cómo los estudian los investigadores! ¡Discutamos, descubramos y experimentemos!

Wussten Sie, dass Mikroorganismen für das Gleichgewicht der Ökosysteme und sogar für unseren Körper wichtig sind? Erfahren Sie, wie Forscher sie untersuchen! Diskutieren, entdecken und experimentieren Sie mit uns!

Mise à jour le 2023-04-19 par Valence Romans Tourisme