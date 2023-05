Ciné-débat : L’École du Bout du Monde 9 boulevard d’Alsace, 22 mai 2023, Valence.

Soirée animée par l’association Centre BNB France : Si on changeait pour plus de bonheur ? La séance sera suivie d’un débat avec l’association sur le thème « C’est quoi le bonheur ? » Réservation ou prévente à l’accueil..

2023-05-22 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-22 22:00:00. EUR.

9 boulevard d’Alsace Cinéma Le Navire

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Evening animated by the association Centre BNB France : If we change for more happiness? The session will be followed by a debate with the association on the theme « What is happiness? » Reservation or presale at the reception.

Velada organizada por la asociación Centre BNB France: ¿Si cambiamos para ser más felices? La sesión irá seguida de un debate con la asociación sobre el tema « ¿Qué es la felicidad? Reserva o venta anticipada en la recepción.

Abendveranstaltung unter der Leitung des Vereins Centre BNB France: Si on changeait pour plus de bonheur? Im Anschluss an die Vorstellung findet eine Diskussion mit dem Verein zum Thema « Was ist Glück? » statt Reservierung oder Vorverkauf an der Rezeption.

Mise à jour le 2023-04-28 par Valence Romans Tourisme