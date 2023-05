Demi-finale retour de rugby : VRDR vs ALBI Stade Georges-Pompidou, 20 mai 2023, Valence.

Les Damiers ont besoin de vous pour cette dernière à Pompidou le samedi 20 mai à 18h00 !

Prenez vos places pour cette rencontre historique ! Rendez-vous dès 15h00 dans l’antre des Damiers !

Au programme, de nombreuses animations !.

2023-05-20 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-20 00:00:00. EUR.

Stade Georges-Pompidou

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Damiers need you for this last one at Pompidou on Saturday, May 20th at 6:00 pm!

Get your tickets for this historic meeting! See you at 3pm in the Damiers’ den!

On the program, many animations!

¡Los Damiers le necesitan para esta última en el Pompidou el sábado 20 de mayo a las 18.00 horas!

¡Consigue tus entradas para este encuentro histórico! ¡Nos vemos a partir de las 15.00 h en la guarida de los Damiers!

En el programa, ¡muchas animaciones!

Die Damiers brauchen Sie für diese letzte in Pompidou am Samstag, den 20. Mai um 18 Uhr!

Sichern Sie sich Ihre Plätze für diese historische Begegnung! Wir treffen uns ab 15.00 Uhr in der Höhle der Damiers!

Auf dem Programm stehen zahlreiche Animationen!

Mise à jour le 2023-05-10 par Valence Romans Tourisme