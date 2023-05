Concert-Lidelair-Chez Les Zythonautes 35 Allée Ducretet, 19 mai 2023, Valence.

Concert de chansons françaises déjantées, avec le duo Lidelair Chez Les ZYthonautes!.

2023-05-19 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-19 23:00:00. .

35 Allée Ducretet Les Zythonautes

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Concert of crazy French songs, with the duo Lidelair at Les ZYthonautes!

¡Concierto de canciones locas francesas, con el dúo Lidelair en Les ZYthonautes!

Ein Konzert mit verrückten französischen Liedern, mit dem Duo Lidelair Chez Les ZYthonautes!

Mise à jour le 2023-04-28 par Valence Romans Tourisme