Avant-première & Ciné-débat : TANTURA 9 boulevard d’Alsace, 15 mai 2023, Valence.

Séance en partenariat avec le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP), l’Association France Palestine Solidarité (AFPS) et les Echanges Rhône-Alpes Auvergne Palestine (ERAP). Réservation ou prévente à l’accueil..

2023-05-15 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-15 . EUR.

9 boulevard d’Alsace Cinéma Le Navire

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



This session is in partnership with the Movement against Racism and for Friendship between Peoples (MRAP), the Association France Palestine Solidarité (AFPS) and the Echanges Rhône-Alpes Auvergne Palestine (ERAP). Reservation or pre-sale at the reception.

La proyección se realiza en colaboración con el Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP), la Association France Palestine Solidarité (AFPS) y Echanges Rhône-Alpes Auvergne Palestine (ERAP). Reservas o venta anticipada en la recepción.

Sitzung in Partnerschaft mit dem Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP), der Association France Palestine Solidarité (AFPS) und den Echanges Rhône-Alpes Auvergne Palestine (ERAP). Reservierung oder Vorverkauf an der Rezeption.

