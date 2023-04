Le Cause toujours : Les causeries : Parlons vélo 8 rue Gaston Rey Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence

Le Cause toujours : Les causeries : Parlons vélo 8 rue Gaston Rey, 13 mai 2023, Valence. Une permanence pour parler vélo à Valence avec l’association Les re-cyclettes !!.

2023-05-13 à 11:00:00 ; fin : 2023-05-13 12:00:00.

8 rue Gaston Rey Le Cause toujours

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A permanence to talk about bike in Valencia with the association Les re-cyclettes ! ¡Una oficina para hablar de ciclismo en Valence con la asociación Les re-cyclettes ! Eine Sprechstunde zum Thema Fahrrad in Valence mit dem Verein Les re-cyclettes!!! Mise à jour le 2023-04-17 par Valence Romans Tourisme

