Concert : Damien Jourdan 26, place Latour Maubourg, 13 mai 2023, Valence.

Chanson d’inspiration rock.

Damien Jourdan fait partie de ces artistes curieux, en permanence à l’affût de découvertes musicales et humaines..

2023-05-13 à 16:00:00 ; fin : 2023-05-13 . .

26, place Latour Maubourg Médiathèque François Mitterand – Latour Maubourg

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Song of rock inspiration.

Damien Jourdan is one of those curious artists, always on the lookout for musical and human discoveries.

Canción inspirada en el rock.

Damien Jourdan es uno de esos artistas curiosos, siempre a la caza de nuevos descubrimientos musicales y humanos.

Von Rock inspiriertes Lied.

Damien Jourdan gehört zu den neugierigen Künstlern, die ständig auf der Suche nach musikalischen und menschlichen Entdeckungen sind.

Mise à jour le 2023-04-20 par Valence Romans Tourisme