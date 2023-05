Grande vente de fleurs rue Bouffier, 13 mai 2023, .

Le printemps est de retour, et avec lui la grande vente de fleurs du quartier Bouffier-Montjau !



En partenariat avec un pépiniériste local, venez trouver des fleurs, plants de légumes, aromates, fruits, graines….

2023-05-13 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-13 18:00:00. .

rue Bouffier

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Spring is back, and with it the big Bouffier-Montjau neighborhood flower sale!



In partnership with a local nurseryman, come and find flowers, vegetable plants, herbs, fruits, seeds…

Vuelve la primavera y con ella la gran venta de flores en el barrio de Bouffier-Montjau



En colaboración con un viverista local, venga a buscar flores, plantas hortícolas, hierbas aromáticas, frutas, semillas…

Der Frühling ist wieder da und mit ihm der große Blumenverkauf des Bouffier-Montjau-Viertels!



In Zusammenarbeit mit einem lokalen Gärtner finden Sie hier Blumen, Gemüsepflanzen, Kräuter, Obst, Samen…

Mise à jour le 2023-04-27 par Valence Romans Tourisme