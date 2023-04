Le Cause toujours : les causeries : café philo 8 rue Gaston Rey, 12 mai 2023, Valence.

Avec Guillaume. Professeur de philo au lycée, Guillaume vous propose ce temps d’échange pour faire sortir la philo de son carcan scolaire ! Cette fois-ci nous parlerons du désir. Merci d’arriver à l’heure, jauge de 15 personnes..

2023-05-12 à 18:30:00 ; fin : 2023-05-12 20:00:00. .

8 rue Gaston Rey Le Cause toujours

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



With Guillaume. High school philosophy teacher, Guillaume offers you this time of exchange to get philosophy out of its school frame! This time we will talk about desire. Thank you for arriving on time, capacity of 15 people.

Con Guillaume. Guillaume, profesor de filosofía de instituto, te propone este tiempo de intercambio para sacar a la filosofía de su camisa de fuerza escolar Esta vez hablaremos del deseo. Se ruega llegar a tiempo, aforo de 15 personas.

Mit Guillaume. Als Lehrer für Philo am Gymnasium bietet Guillaume Ihnen diese Zeit des Austauschs an, um die Philo aus ihrem schulischen Korsett zu befreien! Dieses Mal werden wir über das Verlangen sprechen. Bitte kommen Sie pünktlich, die Teilnehmerzahl liegt bei 15 Personen.

