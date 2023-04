Ciné-débat : INVISIBLE REPUBLIC 9 Boulevard d’Alsace, 11 mai 2023, Valence.

Avec Les Amis du CPA et UGAB Valence (Union Générale Arménienne de Bienfaisance). En présence de Noubar Kechichian (Les Amis du CPA), Krikor Amizarayan (journaliste), Kevin Markarian (UBAG Valence) | Réservation ou prévente à l’accueil..

2023-05-11 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-11 . EUR.

9 Boulevard d’Alsace Cinéma Le Navire

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



With Les Amis du CPA and UGAB Valence (Union Générale Arménienne de Bienfaisance). With the presence of Noubar Kechichian (Friends of the CPA), Krikor Amizarayan (journalist), Kevin Markarian (UBAG Valence) | Reservation or presale at the reception.

Con Les Amis du CPA y UGAB Valence (Union Générale Arménienne de Bienfaisance). En presencia de Noubar Kechichian (Les Amis du CPA), Krikor Amizarayan (periodista), Kevin Markarian (UBAG Valence) | Reserva o venta anticipada en la recepción.

Mit Les Amis du CPA und UGAB Valence (Union Générale Arménienne de Bienfaisance). In Anwesenheit von Noubar Kechichian (Les Amis du CPA), Krikor Amizarayan (Journalist), Kevin Markarian (UBAG Valence) | Reservierung oder Vorverkauf an der Rezeption.

