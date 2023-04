Le Cause toujours : Bébé bouquine 8 rue Gaston Rey, 10 mai 2023, Valence.

Avec Kim de la librairie Notre Temps. Lecture pour les tout-petits de 0 à 3 ans, bien sûr accompagnés : comptines, ukulélé, histoires et jeux de doigts. sur inscription..

2023-05-10 à 16:00:00 ; fin : 2023-05-10 12:00:00. .

8 rue Gaston Rey Le Cause toujours

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



With Kim from the Notre Temps bookstore. Reading for toddlers from 0 to 3 years old, accompanied of course: nursery rhymes, ukulele, stories and finger games.

Con Kim, de la librería Notre Temps. Lectura para niños de 0 a 3 años, acompañada por supuesto: canciones infantiles, ukelele, cuentos y juegos de dedos.

Mit Kim von der Buchhandlung Notre Temps. Lesung für Kleinkinder von 0 bis 3 Jahren, natürlich in Begleitung: Reime, Ukulele, Geschichten und Fingerspiele. mit Anmeldung.

Mise à jour le 2023-04-12 par Valence Romans Tourisme