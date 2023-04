Le cause toujours : Atelier « à la découverte de ses talents » 8 rue Gaston Rey, 10 mai 2023, Valence.

Avec Sylvie

C’est quoi un talent ? Qu’est-ce qui se passe inconsciemment pour moi derrière l’idée d’exercer mes talents ? Atelier d’écriture à partir d’un outil de physique quantique..

2023-05-10 à 18:30:00 ; fin : 2023-05-10 20:00:00. .

8 rue Gaston Rey Le Cause toujours

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



With Sylvie

What is a talent? What is going on unconsciously for me behind the idea of exercising my talents? Writing workshop based on a quantum physics tool.

Con Sylvie

¿Qué es un talento? ¿Qué me pasa inconscientemente detrás de la idea de ejercitar mis talentos? Taller de escritura basado en una herramienta de la física cuántica.

Mit Sylvie

Was ist ein Talent? Was passiert unbewusst für mich hinter der Idee, meine Talente auszuüben? Schreibworkshop anhand eines Werkzeugs aus der Quantenphysik.

Mise à jour le 2023-04-19 par Valence Romans Tourisme