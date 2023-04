Spectacle de marionettes : Le grand show des petites choses 26, place Latour Maubourg, 10 mai 2023, Valence.

Et si les objets de tous les jours n’étaient pas seulement ce que l’on voit, et que l’essentiel était invisible à nos yeux ?.

2023-05-10 à 16:30:00 ; fin : 2023-05-10 . .

26, place Latour Maubourg Médiathèque François Mitterand – Latour Maubourg

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



What if everyday objects were not only what we see, and that the essential was invisible to our eyes?

¿Y si los objetos cotidianos no fueran sólo lo que vemos, y lo esencial fuera invisible a nuestros ojos?

Was wäre, wenn Alltagsgegenstände nicht nur das sind, was wir sehen, und das Wesentliche für unsere Augen unsichtbar ist?

Mise à jour le 2023-04-20 par Valence Romans Tourisme