Le Cause toujours : Les causeries : les causeries entre assos : Fonctionnement de groupe et éducation populaire dans nos associations 8 rue Gaston Rey Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Le Cause toujours : Les causeries : les causeries entre assos : Fonctionnement de groupe et éducation populaire dans nos associations 8 rue Gaston Rey, 9 mai 2023, Valence. Avec Adelaïde ou Florence. La vie de groupe n’est pas un long fleuve tranquille. Comment articuler les fonctionnements individuels, la dynamique des groupes avec les outils et perspectives de l’éduc pop..

2023-05-09 à 18:30:00 ; fin : 2023-05-09 . .

8 rue Gaston Rey Le Cause toujours

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



With Adelaide or Florence. Group life is not a long quiet river. How to articulate individual functioning and group dynamics with the tools and perspectives of pop education. Con Adelaida o Florencia. La vida en grupo no es un largo río tranquilo. Cómo articular el funcionamiento individual y la dinámica de grupo con las herramientas y perspectivas de la educación pop. Mit Adelaide oder Florence. Das Leben in einer Gruppe ist kein langer ruhiger Fluss. Wie kann man individuelle Funktionsweisen und Gruppendynamik mit den Werkzeugen und Perspektiven der Populärpädagogik in Einklang bringen? Mise à jour le 2023-04-18 par Valence Romans Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu 8 rue Gaston Rey Adresse 8 rue Gaston Rey Le Cause toujours Ville Valence Departement Drôme Lieu Ville 8 rue Gaston Rey Valence

8 rue Gaston Rey Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Le Cause toujours : Les causeries : les causeries entre assos : Fonctionnement de groupe et éducation populaire dans nos associations 8 rue Gaston Rey 2023-05-09 was last modified: by Le Cause toujours : Les causeries : les causeries entre assos : Fonctionnement de groupe et éducation populaire dans nos associations 8 rue Gaston Rey 8 rue Gaston Rey 9 mai 2023 8 rue Gaston Rey Valence

Valence Drôme