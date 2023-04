Dédicace de Ségolène Destremeau 31 rue Madier de Montjau, 6 mai 2023, Valence.

Ségolène Destremeau viendra présenter son 1er roman « Malak, le choix de la lumière » , un récit initiatique plein de rebondissements.

Elle assurera ensuite une séance de dédicaces..

2023-05-06 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-06 12:00:00. .

31 rue Madier de Montjau Librairie l’Etincelle

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Ségolène Destremeau will come to present her first novel « Malak, le choix de la lumière », an initiatory story full of twists and turns.

She will then hold a signing session.

Ségolène Destremeau presentará su primera novela « Malak, le choix de la lumière », una historia iniciática llena de giros y sorpresas.

A continuación, procederá a una sesión de firmas.

Ségolène Destremeau wird ihren ersten Roman « Malak, le choix de la lumière » vorstellen, eine wendungsreiche Initiationsgeschichte.

Anschließend bietet sie eine Signierstunde an.

Mise à jour le 2023-04-13 par Valence Romans Tourisme