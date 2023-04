Le cause toujours : Ateliers « Faites-le vous-mêmes » : atelier cuisine du monde : le Pérou 8 rue Gaston Rey, 6 mai 2023, Valence.

Participez à un atelier de cuisine du monde et partagez un repas en échangeant sur nos cultures culinaires ! prix libre et conscient. Côté cuisine. Inscription au 0676722695. cuisine Péruvienne..

2023-05-06 à 08:30:00 ; fin : 2023-05-06 13:00:00. .

8 rue Gaston Rey Le Cause toujours

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Participate in a world cuisine workshop and share a meal while exchanging on our culinary cultures! Free and conscious price. Kitchen side. Registration at 0676722695. Peruvian cuisine.

Participe en un taller de cocina del mundo y comparta una comida mientras intercambia sobre nuestras culturas culinarias. Cocina côté. Inscripciones en el 0676722695. Cocina peruana.

Nehmen Sie an einem Workshop zur Weltküche teil und teilen Sie eine Mahlzeit, während Sie sich über unsere kulinarischen Kulturen austauschen! freier und bewusster Preis. Seite der Küche. Anmeldung unter 0676722695. Peruanische Küche.

