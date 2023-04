Jam session avec Professeur Zitouni-Chez les Zythonautes 35 allée Ducretet, 4 mai 2023, Valence.

Le premier jeudi du mois c’est Jam Session avec Professeur Zitouni Chez Les Zythonautes!.

2023-05-04 à 19:30:00 ; fin : 2023-05-04 22:30:00. .

35 allée Ducretet Les Zythonautes

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The first Thursday of the month is Jam Session with Professor Zitouni at Les Zythonautes!

¡El primer jueves del mes es la Jam Session con el Profesor Zitouni en Les Zythonautes!

Am ersten Donnerstag des Monats ist Jam Session mit Professor Zitouni bei Les Zythonautes!

Mise à jour le 2023-04-20 par Valence Romans Tourisme