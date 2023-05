Le cause toujours : Ateliers/causeries « qui font du bien » : Atelier Initiation à l’hypnose et auto hypnose 8 rue Gaston Rey, 3 mai 2023, .

Avec Marc. Découvrir et expérimenter l’hypnose et l’auto hypnose de manière ludique et bienveillante..

2023-05-03 à 18:30:00 ; fin : 2023-05-03 20:00:00. .

8 rue Gaston Rey Le Cause toujours

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



With Marc. Discover and experience hypnosis and self-hypnosis in a fun and caring way.

Con Marc. Descubre y experimenta la hipnosis y la autohipnosis de una forma divertida y atenta.

Gemeinsam mit Marc. Entdecken und erleben Sie Hypnose und Selbsthypnose auf spielerische und wohlwollende Weise.

