Le Cause toujours : Apéro catalan 8 rue Gaston Rey, 2 mai 2023, Valence.

avec Laurent. J’ai vécu 20 ans en Catalogne et je souhaiterai partager autour d’un verre avec ceux qui le souhaitent mon amour pour la culture et la langue catalane..

2023-05-02 à 18:30:00 ; fin : 2023-05-02 . .

8 rue Gaston Rey Le Cause toujours

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



with Laurent. I have lived in Catalonia for 20 years and I would like to share my love for the Catalan culture and language over a drink with those who wish to do so.

con Laurent. Llevo 20 años viviendo en Cataluña y me gustaría compartir mi amor por la cultura y la lengua catalanas con quien quiera acompañarme a tomar algo.

mit Laurent. Ich habe 20 Jahre in Katalonien gelebt und möchte meine Liebe zur katalanischen Kultur und Sprache bei einem Glas mit denen teilen, die es wünschen.

