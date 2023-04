Le cause toujours : Exposition 8 rue Gaston Rey Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence

Le cause toujours : Exposition 8 rue Gaston Rey, 2 mai 2023, Valence. Exposition de Leslie BERLAND – Status Anima

Encres de chine, fusains et impressions sur papier.

8 rue Gaston Rey Le Cause toujours

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Exhibition of Leslie BERLAND – Status Anima

Chinese ink, charcoal and prints on paper Exposición de Leslie BERLAND – Status Anima

Tinta china, carboncillo y grabados sobre papel Ausstellung von Leslie BERLAND – Status Anima

