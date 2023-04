Séance spéciale Jeune Public Caritative : LE ROYAUME DE NAYA 9 Boulevard d’Alsace, 29 avril 2023, Valence.

Séance spéciale Jeune Public Caritative proposée par l’Association Solidarité Ukraine Rhône Crussol | Séance en ukrainien sous-titrée en français | Réservation ou Prévente à l’accueil.

2023-04-29 à 11:00:00 ; fin : 2023-04-29 . EUR.

9 Boulevard d’Alsace Cinéma Le Navire

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Special Charity Screening for Young Audiences proposed by the Association Solidarité Ukraine Rhône Crussol | Screening in Ukrainian with French subtitles | Reservation or Pre-sale at the reception

Proyección benéfica especial para jóvenes propuesta por la Asociación Solidarité Ukraine Rhône Crussol | Proyección en ucraniano con subtítulos en francés | Reserva o venta anticipada en recepción

Sondervorstellung für junges Publikum, die von der Association Solidarité Ukraine Rhône Crussol angeboten wird | Vorstellung auf Ukrainisch mit französischen Untertiteln | Reservierung oder Vorverkauf am Empfang

Mise à jour le 2023-04-20 par Valence Romans Tourisme