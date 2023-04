Spactacle musical : J’ai 3 amours 26, place Latour Maubourg, 29 avril 2023, Valence.

1 puis 2 puis 3, Stéphanie Roche et Mélanie Favre-Petit-Mermet se sont rencontrées grâce au claquettiste français Fabien Ruiz, chorégraphe du film The Artist..

2023-04-29 à 15:00:00 ; fin : 2023-04-29 . .

26, place Latour Maubourg Médiathèque François Mitterand – Latour Maubourg

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



1 then 2 then 3, Stéphanie Roche and Mélanie Favre-Petit-Mermet met thanks to the French tap dancer Fabien Ruiz, choreographer of the film The Artist.

1 luego 2 luego 3, Stéphanie Roche y Mélanie Favre-Petit-Mermet se conocieron gracias al bailarín de claqué francés Fabien Ruiz, coreógrafo de la película The Artist.

1, dann 2, dann 3, Stéphanie Roche und Mélanie Favre-Petit-Mermet lernten sich dank des französischen Stepptänzers Fabien Ruiz kennen, der Choreograph des Films The Artist war.

