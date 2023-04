Conte musical : « Charivari, Où es-tu papa ? » 30 grande rue, 29 avril 2023, Valence.

Conte musical avec l’auteur jeunesse Nicolas Deutsch. « Charivari. Où es-tu papa ? » paru aux éditions La montagne secrète. Ce conte musical explore le monde des adultes à travers les yeux d’un enfant. Gratuit, sur inscription..

2023-04-29 à 10:30:00 ; fin : 2023-04-29 11:15:00. .

30 grande rue Librairie Notre temps

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Musical tale with the author Nicolas Deutsch. » Charivari. Where are you daddy? » published by La montagne secrète. This musical tale explores the world of adults through the eyes of a child. Free, on registration.

Cuento musical con el autor infantil Nicolas Deutsch. « Charivari. ¿Dónde estás papá? », publicado por La montagne secrète. Este cuento musical explora el mundo de los adultos a través de los ojos de un niño. Gratis, previa inscripción.

Musikalisches Märchen mit dem Jugendbuchautor Nicolas Deutsch. » Charivari. Wo bist du Papa? », erschienen im Verlag La montagne secrète. Dieses musikalische Märchen erkundet die Welt der Erwachsenen durch die Augen eines Kindes. Kostenlos, nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-04-14 par Valence Romans Tourisme