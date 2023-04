Le cause toujours : scènes ouvertes acoustiques 8 rue Gaston Rey, 29 avril 2023, Valence.

L’occasion pour des musicien-nes amateurs de venir improviser ensemble sur la scène du Cause toujours. N’hésitez pas à venir jouer quel que soit votre niveau ! L’idée est surtout de s’amuser à jouer ensemble et de se rencontrer. sur inscription..

2023-04-29 à 14:30:00 ; fin : 2023-04-29 16:30:00. .

8 rue Gaston Rey Le Cause toujours

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



An opportunity for amateur musicians to come and improvise together on the Cause toujours stage. Don’t hesitate to come and play whatever your level! The idea is to have fun playing together and to meet each other.

Una oportunidad para los músicos aficionados de venir a improvisar juntos en el escenario de Cause toujours. No dudes en venir a tocar sea cual sea tu nivel La idea es sobre todo divertirse tocando juntos y conocerse.

Eine Gelegenheit für Amateurmusiker/innen, auf der Bühne des Cause toujours gemeinsam zu improvisieren. Zögern Sie nicht, unabhängig von Ihrem Niveau zu spielen! Die Idee ist vor allem, Spaß am gemeinsamen Spiel zu haben und sich zu treffen. auf Anmeldung.

Mise à jour le 2023-04-19 par Valence Romans Tourisme