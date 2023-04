Le cause toujours : Ateliers/causeries « qui font du bien » : L’astrologie humaniste, un outils de développement personnel 8 rue Gaston Rey, 27 avril 2023, Valence.

Avec Danielle.

Comment être plus en phase avec notre SOI, nos désirs, nos besoins et dans nos relations.

2023-04-27 à 10:30:00 ; fin : 2023-04-27 20:00:00. .

8 rue Gaston Rey Le Cause toujours

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



With Danielle.

How to be more in tune with our SELF, our desires, our needs and in our relationships

Con Danielle.

Cómo estar más en sintonía con nuestro SER, nuestros deseos, nuestras necesidades y en nuestras relaciones

Mit Danielle.

Wie wir mehr im Einklang mit unserem SELBST, unseren Wünschen, Bedürfnissen und in unseren Beziehungen sein können

Mise à jour le 2023-04-20 par Valence Romans Tourisme