Le Cause toujours : Ateliers/causeries « qui font du bien » : Sophrologie relationnelle 8 rue Gaston Rey, 27 avril 2023, Valence.

Avec Sylvie

C’est quoi un talent ? Qu’est-ce qui se passe inconsciemment pour moi derrière l’idée.

2023-04-27 à 10:30:00 ; fin : 2023-05-27 20:00:00. .

8 rue Gaston Rey Le Cause toujours

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



With Sylvie

What is a talent? What is going on unconsciously for me behind the idea

Con Sylvie

¿Qué es el talento? ¿Qué hay inconscientemente para mí detrás de la idea de

Mit Sylvie

Was ist ein Talent? Was passiert unbewusst für mich hinter der Idee

Mise à jour le 2023-04-21 par Valence Romans Tourisme