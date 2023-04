Exposition « Résonance » de Dominique Lucci 3, place Louis Le Cardonnel, 27 avril 2023, Valence.

Vernissage de l’exposition « Résonance » de Dominique Lucci Jeudi 27 Avril à partir de 18h à La Villa Balthazar

Exposition jusqu’au 27 mai 2023.

2023-04-27 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-27 18:00:00. .

3, place Louis Le Cardonnel La Villa Balthazar

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Opening of the exhibition « Résonance » by Dominique Lucci Thursday, April 27th from 6pm at La Villa Balthazar

Exhibition until May 27, 2023

Inauguración de la exposición « Résonance » de Dominique Lucci Jueves 27 de abril a partir de las 18h en La Villa Balthazar

Exposición hasta el 27 de mayo de 2023

Vernissage der Ausstellung « Résonance » von Dominique Lucci Donnerstag, 27. April ab 18 Uhr in La Villa Balthazar

Ausstellung bis zum 27. Mai 2023

Mise à jour le 2023-04-20 par Valence Romans Tourisme