Soirée coinche – Chez Les Zythonautes 35 Allée Ducretet, 27 avril 2023, Valence.

Tournoi de coinche mensuel des Zythonautes ! Lancement du tournoi à 19H PÉTANTE ! (Tant pis pour les retardataires). Mais viens un peu avant, pour former les équipes ! Un fût de 10L à gagner !.

2023-04-27 à 19:00:00 ; fin : 2023-04-27 22:30:00. .

35 Allée Ducretet Les Zythonautes

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Zythonauts monthly coinche tournament ! The tournament starts at 7pm (too bad for the latecomers). But come a little earlier, to form the teams ! A 10L keg to win !

¡Torneo mensual de coinche Zythonauts ! El torneo empieza a las 19h (lástima para los que lleguen tarde). ¡Pero ven un poco antes, para formar los equipos ! ¡Un barril de 10L para ganar!

Monatliches Coinche-Turnier der Zythonauten! Das Turnier beginnt um 19H PETANTE! (Pech für alle, die zu spät kommen). Aber komm ein bisschen früher, um die Teams zu bilden! Ein 10L-Fass zu gewinnen!

Mise à jour le 2023-04-14 par Valence Romans Tourisme