Le Cause Toujours : Un job, un CV 8 rue Gaston Rey, 26 avril 2023, Valence.

Echangeons ensemble sur nos expèriences de recherche d’emplois. Reprenons les incontournables : CV, lettre de motivation, le réseau, les relances. Suite à cet atelier collectif, nous pourrons prendre des RDV individuels pour créer ou mettre à jour vos CV..

2023-04-26 à 18:30:00 ; fin : 2023-04-26 20:00:00. .

8 rue Gaston Rey Le Cause toujours

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Let’s share our job search experiences. Let’s go over the essentials: CV, cover letter, networking, follow-ups. Following this group workshop, we can take individual appointments to create or update your CV.

Compartamos nuestras experiencias en la búsqueda de empleo. Repasemos lo esencial: CV, carta de presentación, redes de contactos, seguimiento. Tras este taller en grupo, podemos concertar citas individuales para crear o actualizar tu CV.

Tauschen wir uns gemeinsam über unsere Erfahrungen bei der Arbeitssuche aus. Wir wiederholen die wichtigsten Punkte: Lebenslauf, Bewerbungsschreiben, Netzwerke, Nachfragen. Nach diesem gemeinsamen Workshop können wir individuelle Termine vereinbaren, um Ihren Lebenslauf zu erstellen oder zu aktualisieren.

