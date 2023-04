Gôuter dédicace Adrien Albert 12 place des Clercs, 26 avril 2023, Valence.

Venez rencontrer Adrien Albert, l’auteur de Train Fantôme, Un Papa sur la lune, et bien d’autres albums jeunesse fabuleux ! A l’issue d’un atelier réalisé au sein du Musée de Valence, il viendra dédicacer ses albums autour d’un goûter à la librairie..

2023-04-26 à 16:30:00 ; fin : 2023-04-26 18:30:00. .

12 place des Clercs Librairie La Licorne

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and meet Adrien Albert, the author of Train Fantôme, Un Papa sur la lune, and many other fabulous children’s books! After a workshop in the Museum of Valence, he will come to sign his albums and have a snack at the bookshop.

Venga a conocer a Adrien Albert, autor de Train Fantôme, Un Papa sur la lune y muchos otros fabulosos libros infantiles Después de un taller en el Museo de Valence, vendrá a la librería para firmar sus libros y tomar un aperitivo.

Lernen Sie Adrien Albert kennen, den Autor von Geisterzug, Ein Papa auf dem Mond und vielen anderen fabelhaften Kinderbüchern! Nach einem Workshop im Museum von Valence wird er seine Alben bei einem Imbiss in der Buchhandlung signieren.

