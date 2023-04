Le Cause toujours : Salon de lecture collective 8 rue Gaston Rey Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Le Cause toujours : Salon de lecture collective 8 rue Gaston Rey, 26 avril 2023, Valence. Avec Marie-Pierre DONVAL

Tu lis un peu, beaucoup, passionnément… Apporte un bouquin, une B.D, un poème et partage à haute voix ton coup de coeur en toute bienveillance !.

2023-04-26 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-28 20:00:00. .

8 rue Gaston Rey Le Cause toujours

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



You read a little, a lot, passionately… Bring a book, a comic book, a poem and share aloud your favorite in all kindness! Con Marie-Pierre DONVAL

Lees poco, mucho, apasionadamente… Trae un libro, un cómic, un poema… ¡y comparte amistosamente con nosotros lo que más te gusta! Mit Marie-Pierre DONVAL

Du liest ein bisschen, viel, leidenschaftlich… Bring ein Buch, ein Comic, ein Gedicht mit und teile laut und wohlwollend deine Lieblingslektüre mit! Mise à jour le 2023-04-12 par Valence Romans Tourisme

