Le Cause toujours : Famille/parentalité : La Causerie des familles 8 rue Gaston Rey, 25 avril 2023, Valence.

Un temps convivial à partager en famille : un espace de jeux pour les petits (pas de limite d’âge) et un temps d’échanges pour les grands. Une causerie pour échanger sur nos astuces et se rencontrer..

2023-04-25 à 16:00:00 ; fin : 2023-04-25 17:30:00. .

8 rue Gaston Rey Le Cause toujours

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A convivial time to share with the family: a play area for the little ones (no age limit) and a time of exchange for the adults. A chat to share our tips and meet each other.

Un momento de convivencia para compartir en familia: una zona de juegos para los más pequeños (sin límite de edad) y un momento de intercambio para los adultos. Una charla para compartir nuestros consejos y conocernos.

Eine gesellige Zeit, die Sie mit der ganzen Familie verbringen können: ein Spielbereich für die Kleinen (keine Altersbegrenzung) und eine Zeit des Austauschs für die Großen. Eine Plauderei, um sich über unsere Tipps auszutauschen und sich zu treffen.

Mise à jour le 2023-04-12 par Valence Romans Tourisme