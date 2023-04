Le Cause toujours : Les causeries : les causeries entre assoc’! 8 rue Gaston Rey, 25 avril 2023, Valence.

Avec Adelaïde ou Florence. Des temps d’échange entre membres d’asso pour partager nos expériences, problématiques et pratiques..

2023-04-25 à 11:00:00 ; fin : 2023-04-25 . .

8 rue Gaston Rey Le Cause toujours

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



With Adelaide or Florence. Time for exchange between members of associations to share our experiences, problems and practices.

Con Adelaida o Florencia. Tiempo de intercambio entre miembros de asociaciones para compartir nuestras experiencias, problemas y prácticas.

Mit Adelaide oder Florence. Zeit für den Austausch von Erfahrungen, Problemen und Praktiken unter den Mitgliedern von gemeinnützigen Organisationen.

Mise à jour le 2023-04-12 par Valence Romans Tourisme