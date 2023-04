Le Cause toujours : Lyres et délires – rencontres poétiques 8 rue Gaston Rey, 21 avril 2023, Valence.

Avec Monika. Vous écrivez peut-être en cachette ces mots que vous n’osez exprimer tout haut, vous avez des envies de poésie ? Venez nous rejoindre avec vos textes lus, aimés, écrits ! Venez avec vos idées, vos envies !.

2023-04-21 à 11:00:00 ; fin : 2023-04-21 12:30:00. .

8 rue Gaston Rey Le Cause toujours

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



With Monika. Perhaps you write in secret those words that you don’t dare to express out loud, you have a desire for poetry? Come and join us with your read, loved, written texts! Come with your ideas, your desires!

Con Monika. ¿Quizás escribes en secreto esas palabras que no te atreves a expresar en voz alta, tienes ganas de poesía? ¡Ven y únete a nosotros con tus textos leídos, amados, escritos! ¡Ven con tus ideas, tus deseos!

Mit Monika. Vielleicht schreiben Sie heimlich diese Worte, die Sie sich nicht trauen, laut auszusprechen, Sie haben Lust auf Poesie? Kommen Sie mit Ihren gelesenen, geliebten, geschriebenen Texten zu uns! Kommen Sie mit Ihren Ideen, Ihren Wünschen!

Mise à jour le 2023-04-12 par Valence Romans Tourisme