Atelier : Faire son gel douche parfumé 2, rue de Chantecouriol, 15 avril 2023, Valence.

A partir d’une base de savon pâte saponifié à chaud. Transformation en gel douche surgras parmi un large choix d’hydrolat & macérats huileux selon vos préférences. Confection d’un parfum singulier & naturel..

2023-04-15 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-15 12:30:00. EUR.

2, rue de Chantecouriol Hotel Mercure Valence Sud

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



From a base of hot saponified soap paste. Transformation in shower gel from a large choice of hydrolat & oily macerates according to your preferences… Creation of a singular & natural perfume.

A partir de una base de jabón saponificada en caliente. Transformación en un gel de ducha supergraso a partir de una amplia selección de hidrolatos y macerados oleosos según sus preferencias. Creación de un perfume único y natural.

Ausgehend von einer Basis aus heißverseifter Seifenpaste. Umwandlung in ein rückfettendes Duschgel aus einer großen Auswahl an Hydrolaten und Ölmazeraten nach Ihren Vorlieben. Herstellung eines einzigartigen und natürlichen Duftes.

