Le Cause toujours : Oser prendre la parole en public 8 rue Gaston Rey, 15 avril 2023, Valence.

Avec Henri. Vous redoutez de prendre la parole face à un public ? Cet atelier vous propose un accompagnement personnalisé en petit groupe pour acquérir les bases de l’aisance..

2023-04-15 à 10:30:00 ; fin : 2023-04-15 12:30:00. .

8 rue Gaston Rey Le Cause toujours

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



With Henri. Are you afraid to speak in front of an audience? This workshop offers you personalized coaching in a small group to acquire the basics of fluency.

Con Henri. ¿Le da miedo hablar delante de un público? Este taller le ofrece un apoyo personalizado en un grupo reducido para adquirir las bases de la fluidez.

Mit Henri. Fürchten Sie sich davor, vor einem Publikum zu sprechen? Dieser Workshop bietet Ihnen eine persönliche Betreuung in einer kleinen Gruppe, um die Grundlagen der Redegewandtheit zu erwerben.

Mise à jour le 2023-04-12 par Valence Romans Tourisme