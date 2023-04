Atelier : Cercle fleuri 21 rue André François Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence

Atelier : Cercle fleuri 21 rue André François, 15 avril 2023, Valence. Un atelier pour créer un cercle fleuri avec mot en écriture filaire !.

2023-04-15 à 17:00:00 ; fin : 2023-04-15 19:00:00. EUR.

21 rue André François Mamie dans les orties

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A workshop to create a flower circle with a word in string writing! Un taller para crear un círculo de flores con una palabra escrita con hilo Ein Workshop, um einen Blumenkreis mit Wort in Fadenschrift zu erstellen! Mise à jour le 2023-04-11 par Valence Romans Tourisme

