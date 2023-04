Le Cause toujours : Facilitation graphique 8 rue Gaston Rey, 15 avril 2023, Valence.

Avec Adelaïde. Vous avez l’impression d’avoir une mémoire de poisson rouge ? De ne pas retenir ce que vous prenez en note (réunions, cours, leçons…) ?.

8 rue Gaston Rey Le Cause toujours

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



With Adelaide. Do you feel like you have a goldfish memory? You don’t remember what you write down (meetings, courses, lessons…)?

Con Adelaida. ¿Sientes que tienes memoria de pez de colores? ¿No recuerdas lo que apuntas (reuniones, cursos, lecciones…)?

Mit Adelaide. Haben Sie das Gefühl, ein Gedächtnis wie ein Goldfisch zu haben? Dass Sie sich nicht merken können, was Sie sich notieren (Besprechungen, Kurse, Lektionen …)?

