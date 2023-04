Le Cause toujours : Apéro signe 8 rue Gaston Rey, 12 avril 2023, Valence.

Avec le groupe Fais-moi signe et leurs amis

Si tu « signes » un peu… beaucoup…passionnément… viens te perfectionner et discuter en LSF (Langue des Signes Française) dans un moment convivial!.

2023-04-12 à 18:30:00 ; fin : 2023-04-12 . .

8 rue Gaston Rey Le Cause toujours

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



With the group Fais-moi signe and their friends

If you « sign » a little… a lot… passionately… come and improve your skills and discuss in LSF (Langue des Signes Française) in a friendly atmosphere!

Con el grupo Fais-moi signe y sus amigos

Si « signas » un poco… mucho… apasionadamente… ¡ven a mejorar tus habilidades y a debatir en LSF (Langue des Signes Française) en un ambiente agradable!

Mit der Gruppe Fais-moi signe und ihren Freunden

Wenn du ein bisschen… viel… leidenschaftlich… « zeichnest », dann komm und lerne und diskutiere in einer geselligen Runde in LSF (Langue des Signes Française)!

Mise à jour le 2023-04-12 par Valence Romans Tourisme