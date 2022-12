APPEL À PROJETS – Valence Création 2023 Valence Création Valence Catégories d’évènement: Drôme

Dossier de candidature dématérialisé à établir.

Date limite de candidature pour 5 catégories de Valence Création 2023 Valence Création valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.scenarioaulongcourt.com/a_propos/actualites/ouverture-appel-a-porjets-26e-edition?type=actualite »}] Valence Scénario a pour objectif de favoriser l’émergence des nouveaux talents des écritures audiovisuelles en mettant en lumière les auteurs et les compositeurs autant que leur projet. Huit ateliers, dans différentes catégories, sont proposés pour développer des projets sous forme de scénario (sans producteurs) et les présenter à des professionnels et aux jurys du festival. Pour être retenus et participer aux ateliers, les candidats doivent établir un dossier de candidature spécifique. Un(e) lauréat(e) sera désigné(e) au cours du festival et remportera la Plume de Cristal de sa catégorie. Date : 31 décembre 2023 (date limite pour 5 des 8 catégories) Quelles catégories ? : Long métrage Court métrage

Série

Animation (tous formats)

Marathon d’écriture du court-métrage en 48h Effectifs : 5 projets selectionnés par catégories. Pour qui ? : scénaristes sans producteur. Plus d’informations sur le site du festival.

