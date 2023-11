Celia Kameni & Bruno Ruder AUDITORIUM MAISON MUSIQUE ET DANSE, 11 avril 2024, VALENCE.

Celia Kameni & Bruno Ruder AUDITORIUM MAISON MUSIQUE ET DANSE. Un spectacle à la date du 2024-04-11 à 20:30 (2024-04-11 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Gratuit pour les moins de 12 an(s) Une traversée émotionnelle musicale Un souffle continu, qui coupe le nôtre. Des notes. Tenues, tenues, des surgissements profonds et puissants, tous prennent corps, habitent un espace. L’air vibre, et nous vibrons avec lui. Ce sont ces sensations qui se convoquent lorsqu’il est question de Celia Kameni et Bruno Ruder. Célia Kameni et Bruno Ruder se rencontrent à l’occasion d’une commande de la Philharmonie de Paris. Ils se réunissent alors pour répéter et s’essaient à des standards de jazz, de folk, des mélodies de Fauré, Kurt Weil, Stevie Wonder, Tom Jobim, ou de leurs compositions. Le constat est assez clair : tout est facile ! Les ajustements auxquels doivent se prêter des musiciens qui se rencontrent pour la première fois semblent presque superflus, et leur dialogue se déroule avec le naturel d’une conversation entre deux vieux amis. De cette connexion naît alors l’envie de poursuivre ensemble. Ils composent sur l’instant, comme s’ils dessinaient à quatre mains, de subtiles impressions. Celia Kameni Celia Kameni

AUDITORIUM MAISON MUSIQUE ET DANSE VALENCE 32, avenue G. Clemenceau Drôme

