La Grande Tournée Aubagne Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

La Grande Tournée Aubagne, 27 septembre 2020 08:30, Valence. Dimanche 27 septembre 2020, 08h30 Sur place Entrée libre dans le respect des mesures sanitaires en vigueur http://www.mpgastronomie.fr La prochaine étape initialement prévue ce dimanche 27 septembre dans la commune d’Aubagne est annulée. Nous vous tiendrons informés des dernières évolutions de la situation. Dernière minute

A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous restons dans l’incertitude quant à la suite de La Grande Tournée. La prochaine étape initialement prévue ce dimanche 27 septembre dans la commune d’Aubagne est annulée. Nous vous tiendrons informés des dernières évolutions de la situation. Aubagne Cours Voltaire 26000 Valence Drôme dimanche 27 septembre 2020 – 08h30 à 13h00

Détails Heure : 08:30 - 13:00 Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Aubagne Adresse Cours Voltaire Ville Valence lieuville Aubagne Valence Departement Drôme

Aubagne Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

La Grande Tournée Aubagne 2020-09-27 was last modified: by La Grande Tournée Aubagne Aubagne 27 septembre 2020 08:30 Aubagne Valence Valence

Valence Drôme