Ciné docu « Des cailloux dans la chaussure » de Mickaël Damperon – Le Cause Toujours Le Cause toujours Valence, dimanche 10 mars 2024.

Ciné docu « Des cailloux dans la chaussure » de Mickaël Damperon – Le Cause Toujours Le Cause toujours Valence Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 17:30:00

fin : 2024-03-10

Des habitant.es du Royans découvrent qu’une carrière va s’installer aux portes du village. Leur lutte raconte l’urgence actuelle de se mêler de ce qui nous concerne.

.

Le Cause toujours 8 rue Gaston Rey

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lecausetoujours@gmail.com



L’événement Ciné docu « Des cailloux dans la chaussure » de Mickaël Damperon – Le Cause Toujours Valence a été mis à jour le 2023-12-26 par Valence Romans Tourisme